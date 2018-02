Caixa deve lançar novo programa de demissão voluntário sexta

A Caixa Econômica Federal deve anunciar um novo programa de demissão voluntária (PDV) aos seus funcionários nesta sexta-feira, 24. A iniciativa ocorre no âmbito da sua busca por reduzir custos, ser mais eficiente e, principalmente, melhorar o seu capital, após ter barrada a operação de até R$ 15 bilhões junto ao FGTS. Na quarta-feira, 21, em seminário internacional sobre financiamento estudantil, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, afirmou que o anúncio ocorrerá até o final deste mês.

Velha receita. Nos dois últimos PDVs, realizados no ano passado, a Caixa contabilizou cerca de 7,3 mil adesões, que permitiram ao banco uma economia de mais de meio bilhão de reais, conforme relatório das demonstrações financeiras do terceiro trimestre. O banco precisava do aval da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), que estava a espera do posicionamento do Ministério da Fazenda, para tocar o novo PDV. Tanto que a ideia era anunciá-lo ainda em janeiro, mas só se concretizou agora.

