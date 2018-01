Caixa e CNP adiam assinatura de joint venture; prazo por balcão acaba hoje

A Caixa Econômica Federal e a francesa CNP Assurances adiaram, desta segunda-feira, 15, para a próxima segunda-feira, 22, a assinatura do contrato para a constituição de uma nova joint venture em seguros. Alguns pontos ainda estão em aberto, tais como questões da estrutura societária da nova parceria e também de ordem fiscal. Atual sócia da Caixa Seguros, a CNP negocia uma parceria para atuar nos ramos de seguro de vida, prestamista e previdência privada.

Candidatos. Já o prazo para interessados em fazer uma oferta não-vinculante pelas demais áreas de seguros da Caixa não incluídas no negócio com a CNP foi mantido e terminou nesta segunda-feira. Em jogo, estão duas sociedades: uma com foco em seguro habitacional e consórcio e outra de automóvel, rural, residencial e patrimonial, além do ramo de capitalização. No auto, são esperados players como a local SulAmérica, a suíça Zurich, a japonesa Tokio Marine e ainda as alemãs Allianz e HDI. A CNP também deve disputar os demais ramos que não estão contemplados na nova joint venture com a Caixa. No automóvel, a francesa considera fazer uma parceria com a SulAmérica na segunda fase da disputa, ou seja, quando ocorrem as ofertas vinculantes. Já no imobiliário, joia da coroa da Caixa, a CNP deve concorrer sozinha. Procurados, Caixa, a sua seguradora e a CNP não comentaram.