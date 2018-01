Caixa exclui Bradesco do leilão de seguros por conflito de interesse

A Bradesco Seguros foi excluída pela Caixa Econômica Federal do processo de disputa pelo seu balcão de seguros. O motivo foi a identificação de conflito de interesse, uma vez que a seguradora é ligada a seu respectivo banco. O mercado espera, ainda, que a BB Seguridade seja retirada do certame, a não ser que o fato de também ter controle estatal pese mais que sua ligação direta com o Banco do Brasil. Até aqui, a candidata segue no processo. Além disso, o próprio BB e o Credit Suisse assessoram do leilão.

Já sabiam

A Caixa Seguridade, que concentrará os negócios de seguros do banco público, já havia avisado anteriormente que empresas parceiras de outros bancos poderiam ser descartadas do certame a qualquer momento. Procuradas, Bradesco Seguros e BB Seguridade não comentaram.

