Caixa Seguridade troca presidente e pode atrasar ainda mais reestruturação

A nomeação de José Raimundo Santos Lima para a presidência da Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, não pegou bem no mercado. O executivo foi acusado de formação de quadrilha e corrupção passiva na CPI do Cachoeira, arquivada em 2012, após investigar a relação do bicheiro Carlos Augusto Ramos com parlamentares e agentes públicos. Santos Lima entrou no lugar de Raphael Rezende Neto, que deixou o cargo após dois anos no comando da companhia. Empregado de carreira da Caixa, o novo presidente ingressou no banco em 1989 e seu mandato vai até 15 de maio de 2020.

Nem em 2020. A interpretação de interlocutores que acompanham o processo de reestruturação do braço de seguros da Caixa é de que a troca na presidência da holding atrasará mais o processo, que tem sofrido várias postergações. Além disso, joga ainda mais para frente uma eventual abertura de capital da Caixa Seguridade. Procurada, a Caixa Seguros não comentou.