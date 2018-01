Caixa ultrapassa Banco do Brasil em crédito doméstico

Coluna do Broadcast

Passou praticamente despercebido, mas a Caixa Econômica Federal ultrapassou o Banco do Brasil em termos de carteira de crédito doméstica. Cada banco foi em uma direção no terceiro trimestre. Enquanto a Caixa expandiu sua carteira ampliada para R$ 699,6 bilhões, o BB a encolheu, para R$ 682,5 bilhões, considerando o saldo interno. Se for somada a fatia externa, o BB ainda lidera.

Estratégias. O BB está debruçado em voltar a ter o retorno dos bancos privados e, por isso, se mostra mais conservador para emprestar. Na Caixa, a questão da rentabilidade é ainda mais urgente, mas a instituição não pisou no freio como seu par público. Na contramão dos grandes bancos, ainda espera alta de 4% a 7% na carteira em 2016.