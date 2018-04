Calote de empresas brasileiras diminui 1,5% ao final de junho

Coluna do Broadcast

A inadimplência das empresas brasileiras está melhorando: diminuiu 1,5% nos últimos 12 meses até junho, na segunda queda consecutiva do indicador neste ano, conforme dados da Boa Vista SCPC e que serão divulgados nesta terça-feira, 1º. É ainda a maior retração dos calotes corporativos desde o final de 2013.

Escada abaixo. Depois de três anos de elevações, a expectativa é de que o nível de inadimplência das pessoas jurídicas siga em patamares baixos. Contribui, sobretudo, o cenário de retomada da atividade econômica, com menor inflação e queda dos juros básicos, a Selic. No segundo trimestre, a inadimplência das empresas cedeu 2,5% ante igual intervalo de 2016, acumulando retração de 2,7% no semestre.

