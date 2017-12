Cambuhy pode ver sinergias com Hering ao colocar Alpargatas no alvo

Coluna do Broadcast

O fundo Cambuhy, da família Moreira Salles, está interessado em levar a Alpargatas, fabricante da marca Havaianas, que foi colocada à venda pelo grupo J&F. E se levar a empresa, pode buscar sinergias com a Hering, na qual já é acionista. A percepção é de que esse negócio tem poucas contingências, visto que foi comprado há menos de dois anos pela J&F, ao contrário de outros ativos do grupo, como a Eldorado.

Longa data

A fabricante de roupas tem ainda relacionamento comercial bastante antigo com o Itaú Unibanco. O banco tem a família Moreira Salles entre os sócios e negocia a compra da Alpargatas junto com a Cambuhy por meio da Itaúsa. O Cambuhy está tentando colocar na carteira um ativo muito parecido com a Hering, disse o diretor de um banco de investimento. Cambuhy e Hering não comentaram.

