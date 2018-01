Camil já analisa uma segunda emissão de CRAs

Coluna do Broadcast

Animada com elevada demanda dos investidores, a Camil já analisa uma segunda emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A empresa estreou nesse mercado na semana passada e vendeu R$ 400 milhões com remuneração inferior ao proposto inicialmente. A reincidência de emissores tem sido grande e deve continuar, segundo fontes. Isso porque é difícil desenhar até quando essa janela ficará aberta. É bom aproveitar, na avaliação desses profissionais, porque o ambiente de negócios em 2017 ainda é bastante incerto.