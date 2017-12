Camil prepara IPO bilionário para outubro

A fabricante de alimentos Camil trabalha para emplacar sua abertura de capital bilionária em outubro. A companhia, que possui 12 plantas no Brasil, nove no Uruguai e quatro no Chile, emitiu mais recentemente Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs). Bradesco BBI, Bank of America Merril Lynch, JPMorgan, Santander e Itaú BBA foram contratados para coordenar a oferta. A projeção, no momento, é que a precificação da ação da companhia ocorra na segunda semana de outubro. Além da própria Camil, o grupo também é dono das marcas União e Coqueiro.

Nova tentativa

Não será a primeira vez que a companhia tenta estrear na Bolsa. A Camil se movimentou em 2011, mas desistiu por conta da situação do mercado. Dessa vez, a oferta tem por trás a Warburg Pincus, empresa global de private equity, que adquiriu, no ano passado, uma fatia de 31,75% da companhia das mãos da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. Procurada, a Camil não comentou.

