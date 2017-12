Campos Elíseos, Alto da Mooca e Bosque da Saúde têm maior valorização do m²

Em São Paulo, os bairros Campos Elíseos, Alto da Mooca e Bosque da Saúde estão entre os que tiveram a maior valorização no preço do metro quadrado para venda de janeiro de 2016 até julho de 2017, segundo dados do Storia Imóveis, o novo site de imóveis da OLX para anunciantes profissionais. No caso dos Campos Elíseos, no Centro, o valor médio do metro quadrado na região chegou a R$ 6.056 em julho deste ano, um aumento de 7,5% no período.

