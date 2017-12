Depois de a gestora canadense Brookfield se destacar na ponta compradora nos últimos anos no Brasil, a CDP Capital, sua conterrânea, está de olho no País. A ideia não é ainda abrir um escritório no Brasil, mas recrutar um executivo do mercado de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) para ser seus olhos por aqui.

