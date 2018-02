Candidata a IPO, Ômega Geração encontra resistência em preço

Coluna do Broadcast

Candidata a uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a Ômega Geração, do setor de energia renovável, seguiu com os planos para sua abertura de capital, mas tem encontrado resistência junto aos investidores em relação ao preço do papel na operação. A companhia tem tentado múltiplos próximos ao de AES Tietê e Engie. Assim, a intenção da empresa é de que sua oferta movimente cerca de R$ 1 bilhão. A percepção, porém, é de que, para a emissão ocorrer na próxima janela, em julho, a empresa precisará reduzir o valor esperado. Procurada, a Ômega disse que “não está realizando qualquer esforço de venda nos termos da regulamentação aplicável”. Reiterou, ainda, que não comenta especulações e esclarece que está em período de silêncio.

