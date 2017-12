Candidatos a conselheiros da Vale brigam por novo debate

Coluna do Broadcast

Candidatos ao Conselho de Administração da mineradora Vale estão brigando pela realização de um novo debate antes da chancela dos acionistas para a escolha dos novos membros. A corrida já se mostra acirrada e dos quatro nomes que disputam dois assentos a conselheiros independentes na companhia, três são os mesmos dos que já estavam postos desde a assembleia que ocorreu em abril, mas que não definiu os ocupantes de tais cadeiras. São eles: Sandra Guerra e Isabella Saboya, ambas indicadas pelo fundo Aberdeen, e o advogado Marcelo Gasparino, sugerido por um grupo de outros 11 acionistas minoritários da empresa.

Parece que não

Na época da assembleia, a Glass Lewis, empresa internacional de recomendação de votos, e a Amec, entidade no Brasil que representa minoritários, promoveram debates. Agora, para a assembleia de 18 de outubro, mesmo com um novo nome no pleito, o de Ricardo Reisen, hoje conselheiro de empresas como Oi e Light, novos debates, ao que parece, não irão ocorrer.

