Captação externa da JSL vai depender de custo de hedge

A JSL, que vem estudando captação por meio da emissão de títulos de dívida no mercado externo desde o ano passado, depende do custo do hedge para fazer andar a operação, bastante comentada no mercado nos últimos dias. Como não tem receita em dólar, a companhia tem de pagar para proteger esse dinheiro tomado na moeda dos EUA da variação cambial.

Alternativas

Mas outras fontes de recursos seguem ativas. A empresa está, por exemplo, com uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) de R$ 200 milhões sendo apresentada a investidores.

Histórico

Em setembro de 2016, a JSL suspendeu uma emissão que variava de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões, após já ter visitado investidores na Ásia, Europa e Estados Unidos. Na ocasião, não conseguiu um preço que julgasse adequado para os papéis. No início da semana, a companhia confirmou, por meio de fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que olha o mercado internacional, mas que ainda não há uma decisão tomada.

