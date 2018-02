Carglass adquire empresa de reparo automotivo e prevê dobrar faturamento

Foto: Juliana Gonçalves/Divulgação

A Carglass, do grupo britânico Belron, adquiriu a brasileira Disk Reparo, focada em reparo automotivo a domicílio. O negócio abre uma nova linha de atuação para a empresa e trata-se do primeiro na gestão de Luiz Novaes, que assumiu a presidência após a consultoria da qual é sócio, a Advisia, firmar joint-venture com a marca no Brasil. O valor da aquisição não foi revelado.

Delivery

A empresa vai transformar a Disk Reparo em uma cobertura adicional no seguro de automóvel. O serviço vai à casa do segurado e faz consertos de até 50 centímetros nos veículos que sofreram pequenas colisões. Ofertado apenas em São Paulo, o serviço será estendido para todo o Brasil. Além do reparo móvel, a empresa vai lançar ainda uma cobertura para martelinho de ouro e já negocia com seguradoras. Com as duas soluções, a Carglass espera dobrar seu faturamento em dois anos.

Tempo perdido

A ofensiva da subsidiária brasileira ocorre após um amplo processo de reestruturação, que deixou espaço para a concorrência avançar. A Carglass espera que somente o reparo móvel supere o peso do negócio de vidros, que no Brasil representa 60% de suas receitas.

