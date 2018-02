Carlos Wizard investe em venda direta e mira receita de R$ 1 bi

O empresário Carlos Wizard Martins, dono da Sforza, detentor do Mundo Verde, investiu R$ 20 milhões em um novo negócio, agora de venda de óleos essenciais no sistema porta a porta. A empresa, batizada de Aloha Oils, inicia as atividades com cinco mil vendedores cadastrados.

Sonho grande

A meta é alcançar, em um prazo de cinco anos, a marca de 100 mil consultores e um faturamento anual de R$ 1 bilhão. Para ajudar no novo empreendimento, Wizard trouxe o consultor Marcio Giacobelli, especialista em marketing de rede.

