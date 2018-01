Carlyle dá passo para desinvestimento na Ri Happy

O fundo de private equity Carlyle, que já tinha decidido colocar à venda a Ri Happy, a maior rede de varejo de brinquedos do País neste ano, contratou o sindicato de bancos que estruturará a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia. Coordenarão a operação, programada para o próximo ano, o BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Goldman Sachs e Credit Suisse.

Caminhos

O fundo norte-americano embarcou na Ri Happy em 2012, quando adquiriu 85% da companhia. Hoje a participação é de 100%. Desde o início do ano o Carlyle buscava um sócio minoritário, o que não prosperou. O plano do fundo com a oferta de ações é vender uma fatia de sua participação e, ainda, injetar recursos no caixa da empresa para permitir mais crescimento.

Papai Noel

A ideia é que o protocolo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seja feito até o início do ano que vem, contemplando os dados do quarto trimestre, bem recheados com a venda de brinquedos do Natal. Procurados, Carlyle e Ri Happy não comentaram.

