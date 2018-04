Carlyle deve focar área de bebês da Ri Happy antes de nova tentativa de venda

O fundo de private equity Carlyle deverá mudar a cara da varejista de brinquedos Ri Happy antes de uma nova tentativa de desinvestimento, depois de o plano de abrir o capital da empresa não ter prosperado.

Acelerar os investimentos na área de artigos de bebê ajudaria a melhorar a percepção do ativo, que hoje depende muito de datas comemorativas para alavancar as vendas.

Com um “boom” do negócio de bebês, a operação ganharia mais estabilidade ao longo do ano e teria menos efeitos sazonais.

Nas reuniões com investidores, os chamados roadshows, enquanto a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ainda estava na rua, esse nicho dentro da Ri Happy – sempre apontado de grande potencial, foi bastante destacado aos investidores, mas não colou.

Tiny. Hoje a Ri Happy possui apenas seis lojas de artigos para bebês e outras oito chamadas de one-stop-shop, modelo que une as vendas de artigos para bebês com os brinquedos. Juntas, essas duas modalidades responderam por cerca de 7% do faturamento global da companhia em 2017. Procurado, o Carlyle não comentou.

Depois. A subsidiária da JHSF, a JHSF Malls, e a varejista de artigos esportivos Centauro não têm mais tempo hábil para aproveitarem a atual janela para novos IPOs, neste mês. Se conseguirem demanda, poderão tentar em julho. Procuradas, as empresas não comentaram.