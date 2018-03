Cartão de marca própria cresce com crédito em baixa

Coluna do Broadcast

Os cartões de marca própria ganharam mais espaço em 2016, em meio à retração do crédito bancário. Com o varejo como aliado, a DMCard, administradora desses plásticos, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em vendas neste ano. Os mais de 1,5 milhão de cartões da DMCard foram emitidos para mais de 1.500 lojas de redes como Sonda, Spani e Joanin. O valor dos chamados private label, que são os cartões de crédito emitidos por varejistas, superou as metas traçadas e terá expansão de 22% ante 2015.

Siga a @colunadobroad no Twitter