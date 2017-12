Cartão do Itaú, concorrente do Nubank, atrai 200 mil interessados

O cartão do Itaú Unibanco sem anuidade – concorrente direto do Nubank – atraiu mais de 200 mil interessados em apenas duas semanas de seu lançamento. É como se todo o público de um evento da F-1 neste ano tivesse solicitado o produto. A demanda veio antes mesmo da festa de lançamento do Credicard Zero, que teve até a cantora de ‘funk melody’ Ludmilla, uma ação totalmente “fora da caixa” quando se trata de um grande banco de varejo. Esse é o primeiro cartão Credicard desde que o Itaú comprou a empresa das mãos do Citibank, em 2013, e é a aposta da instituição financeira para crescer entre os millenials, principal alvo das fintechs no Brasil.

