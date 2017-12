Cartão Elo aposta na Times Square para crescer no exterior

LA bandeira de cartões Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, fez uma ofensiva para reforçar sua presença no exterior. Durante o mês de julho, a brasileira, que tem parceria com a norte-americana Discover, vai realizar uma campanha publicitária no emblemático painel da Times Square, em Nova York. A marca, que disputa espaço com Visa e MasterCard, estará no topo do edifício 1500 Broadway, entre as ruas 43 e 44, por onde passam cerca de 1 milhão de pessoas por dia. Desde seu lançamento, em 2011, já emitiu mais de 115 milhões de cartões no Brasil, o que lhe garante a terceira colocação no setor.

