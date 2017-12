Coluna do Broadcast

A carteira de crédito de R$ 2,3 bilhões do banco BVA, que teve falência decretada em setembro de 2014, deve ir a leilão no início de outubro. O lance mínimo é de cerca de R$ 185 milhões, em primeira praça, e de cerca de R$ 145 milhões na segunda. Ao menos oito interessados teriam desembolsado R$ 30 mil para ter acesso ao material de diligência do ativo.

Siga a @colunadobroad no Twitter