A carteira de crédito do BVA, arrematada quarta-feira, 4, pelo BTG Pactual, é o maior ativo corporativo já vendido no Brasil no mercado de créditos vencidos e inadimplentes. Com valor de face de R$ 2,3 bilhões, a carteira foi disputada, lance a lance, pelo banco e pela Jive Investimentos. Para levá-la, o BTG pagou um “belo” ágio de 14%, totalizando R$ 211 milhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter