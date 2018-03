Casino vai exportar modelo ‘atacarejo’ brasileiro para a África

O grupo francês Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar, vai exportar para a África o modelo de negócio conhecido como “atacarejo”. A decisão vem depois da experiência no Brasil, onde o grupo detém a bandeira Assaí. A primeira loja na África deve ser aberta no fim deste mês em Duala, em Camarões. Esta será também a primeira unidade com o modelo brasileiro fora da América Latina, o qual foi exportado pelo Casino para a Colômbia.//DAYANNE SOUSA

