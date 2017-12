Cast adquire Logix e movimenta mercado de TI com agenda de aquisições

Coluna do Broadcast

A agenda de fusões e aquisições no setor de tecnologia da informação está aquecida. A Cast Group, que integra a lista das 10 maiores empresas de tecnologia da informação (TI) do Brasil, quer alcançar o grupo das cinco mais relevantes com uma série de aquisições neste ano. O investimento mais recente foi na Logix, de soluções de automação e que possui clientes como Vale, Cemig e Eletrobrás.

Apetite

Esta é a quarta empresa integrada ao grupo nos últimos dois anos. Para o segundo semestre, a Cast, parceira da alemã SAP, pretende levar mais duas empresas e deve chegar ao fim deste ano com faturamento de R$ 400 milhões.

