CBIC pleiteia mais espaço para médias empresas na infraestrutura

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, apresentou ontem (08), em almoço com a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos, propostas de financiamento para ampliar a presença de empresas médias no setor de infraestrutura. O momento é oportuno, uma vez que as gigantes do segmento têm entraves por conta da Lava Jato. Ao final do encontro, Maria Silvia se despediu com a seguinte frase: “estamos alinhados”.

