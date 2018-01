O Certificado de Depósito Bancário (CDB) se consolida como o principal instrumento de renda fixa privada ofertado por corretoras a investidores pessoa física. Hoje, há cerca de 98 mil aplicadores. Aliás, metade dos clientes das corretoras têm CDBs em suas carteiras, segundo a Cetip. A segunda preferida são as Letras de Crédito Imobiliário (LCI), que atraem pela isenção do imposto de renda para pessoa física, com 50 mil investidores nesse canal.

