Celse negocia empréstimo de US$ 200 mi com IFC para projeto de gás

A Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) negocia um empréstimo de US$ 200 milhões com o braço financeiro do Banco Mundial, o International Finance Corporation (IFC). Os recursos serão utilizados para o projeto da termelétrica a gás Porto do Sergipe I, de 1,5 GW de potência, que está sendo construída em Barra dos Coqueiros (SE). A usina teve a energia contratada no leilão A-5 de 2015 e deve entrar em operação em janeiro de 2020. O investimento total é estimado em US$ 1,8 bilhão.

Além de estar em negociações avançadas com o IFC, a Celse também mantém conversas com outras instituições multilaterais de fomento, incluindo agências europeias de crédito à exportação. A expectativa da empresa é que o fechamento da operação ocorra em dezembro. A Celse é uma empresa criada pela EBrasil Energia e pela Golar Power (joint venture entre a norueguesa Golar LNG e o fundo de investimentos americano Stonepeak Infrastructure Partners). (Com Luciana Collet)

