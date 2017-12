A Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) contratou os bancos para captar US$ 1 bilhão no exterior. Bradesco BBI, Citi, Deutsche Bank e Itaú BBA vão coordenar a oferta, com prazo de sete anos. As reuniões com investidores internacionais de renda fixa ocorrem ao longo desta semana. Os recursos levantados com a emissão serão em parte usados para pré-pagar debêntures emitidas pela companhia no montante de R$ 2,24 bilhões.

