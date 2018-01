Cemig determina preço mínimo de R$ 20,30 para Units da Taesa em leilão

UA Cemig colocou o preço mínimo de R$ 20,30 para as units (depósitos de ações) da Taesa hoje detidas pela companhia e que serão leiloadas nesta sexta-feira, 24. A ação fechou a quinta-feira, 23, cotada a R$ 20,70, alta de 0,24%. A companhia espera levantar cerca de R$ 700 milhões com a venda de 34 milhões de units, com o leilão na B3.

Encontro marcado

A venda desses papéis da Taesa já era prevista para ocorrer até o fim deste mês, pois foram dados em garantia para o pagamento de uma opção de venda de ações da Light que bancos sócios da estatal mineira na empresa fluminense detém contra a Cemig no valor de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Essa opção deve ser parcialmente exercida, depois que a companhia conseguiu na quarta-feira, 22, uma prorrogação parcial da opção, pelo período de um ano. Ainda assim, o valor integral a ser obtido com a venda das units deve ser direcionado à parcela da opção que será exercida. Procurada, a Cemig disse que não iria comentar sobre o preço mínimo.

Próximo passo

Após a venda das units, a Cemig deve ficar com 22% de participação no capital total da Taesa, ante os atuais 31,5%, mas manterá 37% das ações ordinárias e participa do bloco de controle da empresa, com 58,36%. Nenhuma decisão foi tomada, mas uma possibilidade aventada no mercado é que, em algum momento, a Cemig deverá vender o restante da participação na Taesa para fazer frente aos seus compromissos. (Com Luciana Collet)

Siga a @colunadobroad no Twitter