Cemig prepara nova emissão de bônus até meio do ano

A Cemig deu início aos preparativos para uma nova emissão de bônus no mercado externo, ainda sem valores e prazos, que pode ocorrer até o meio do ano. A operação pode sair antes, portanto, da volatilidade prevista para o segundo semestre no cenário internacional, dada a perspectiva de continuidade de alta dos juros norte-americanos e, localmente, em função das eleições presidenciais. A Cemig retornou ao mercado de dívida, após vários anos, com US$ 1 bilhão em bônus de sete anos em novembro de 2017. O desempenho da operação surpreendeu positivamente o mercado. A gestação de tal emissão foi, no entanto, de cerca de um ano, em meio a mudanças internas de sua administração, renegociações de dívidas e divulgação do plano de desinvestimentos da companhia.

De olho. Hoje, a situação da Cemig é muito mais equilibrada. Ao final de março, sua dívida bruta estava em R$ 13,7 bilhões, com R$ 1,75 bilhão em vencimentos neste ano e R$ 1,669 bilhão em 2019. Procurada, a Cemig informou que está permanentemente avaliando alternativas para melhorar sua estrutura de capital, mas que não tomou decisão de captar recursos aqui ou no exterior.