Cemig vai pedir aos bancos liberação para venda de ações da Light

Em meio a um profundo rearranjo de suas dívidas, a Cemig vai pedir aos bancos a concessão para a venda de suas ações na Light que foram dadas como garantia na emissão de debêntures feita no final do ano passado, de R$ 2,24 bilhões. Os papéis estão com os bancos e foram emitidos para rolar uma outra dívida da elétrica com as mesmas instituições. Agora a missão da estatal mineira é pagar as debêntures. Para isso, a Cemig quer captar até US$ 1,5 bilhão com a colocação de bônus no exterior. Em maio, a elétrica tentou fazer a operação lá fora, mas voltou atrás sem consenso sobre preço. Agora busca investidores âncora para a emissão, os quais podem ajudar a companhia a alcançar uma melhor condição de preço na operação. (Com Luciana Collet)

