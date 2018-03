Cerberus faz proposta pela Oi, mas Sawiris estaria mais avançado

O fundo americano Cerberus, que tem como braço no Brasil o especialista em reestruturação de empresas Ricardo Knoepfelmacher, da RK Partners, fez proposta pela Oi, em recuperação judicial, durante reunião com bancos públicos e credores da operadora. A oferta, ainda sem valor, tem pontos em comum à feita pelo bilionário egípcio Naguib Sawiris.

Em avaliação O Cerberus já está em due diligence para um possível aporte na operadora Oi. Teria US$ 2 bilhões para colocar na empresa. Mas considera o montante baixo e, por isso, ainda estuda atrair outros fundos para investir na tele.

Avançado O egípcio Sawiris, porém, estaria mais adiantado em uma solução para recuperar a Oi. Além de sua proposta ter sido considerada mais elaborada, o bilionário tem conversado com fornecedores e agências de apoio à exportação para agilizar o financiamento para o plano. Já o americano Elliott, que também teria interesse na tele, ainda não tem agenda com bancos públicos e credores da tele.

Alô, alô…Oi? A Laplace, novo assessor financeiro para o processo de recuperação judicial da Oi, ainda não fez qualquer contato com bancos públicos e credores da empresa. Conseguiu, com isso, aumentar o incômodo com o comportamento da companhia, que não responde à uma lista de questões. A tele justifica haver prazo de duas semanas para o início de reuniões presenciais com a Laplace.

