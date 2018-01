Cerberus volta a se reunir com a Oi para discutir aporte na tele

Coluna do Broadcast

A Cerberus, fundo de investimento representado por Ricardo Knoepfelmacher, conhecido como Ricardo K, se reuniu com a direção da Oi, na sexta-feira (7), para discutir aspectos relacionados a um eventual aporte na tele. Há meses, o fundo ameaça formalizar uma proposta. Falava-se em uma injeção de US$ 3 bilhões. Esse não é o primeiro encontro entre ambos e segue-se a uma reunião mantida por Ricardo K, em Nova York, com o time da Cerberus.

Siga a @colunadobroad no Twitter