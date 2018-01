A burocracia consume mais da metade do expediente dos executivos brasileiros. Estudo feito pela consultoria Luzio Strategy Group aponta que 55% do tempo dos gestores é consumido em atividades consideradas burocráticas. Dentre as razões para o maior tempo gasto com burocracia estão a dificuldade de priorizar iniciativas, intensificação das ações de compliance e gestão de riscos, além de reuniões improdutivas.

