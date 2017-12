Cerimônia de IPO do Burger King vira vitrine do estilo de gestão da 3G

Em meio à distribuição de milk-shakes e de coroas de papel, a celebração do IPO do Burger King Brasil deixou claro o estilo de gestão pelo qual são conhecidas as empresas da 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Uniformizados e vestindo camisa com o logotipo da rede de fast food, executivos repetiram o “grito de guerra” da companhia (“1,2,3… Whopper”). No discurso do presidente, Iuri Miranda, expressões que acionistas de outras companhias do universo 3G estão acostumados a ouvir: “forte cultura meritocrática” e “visão de dono”. O Burger King Brasil é um master-franqueado da rede de fast food internacional e tem 15% de suas ações detidas pela Restaurant Brands International, dona da marca Burger King e controlada pela 3G. //COM DAYANNE SOUSA

