Certificadora Soluti investe R$ 3 mi na Dínamo, de criptografia

A Soluti, empresa de certificados digitais, realizou aporte de R$ 3 milhões na Dínamo Networks, especializada em criptografia digital e segurança da informação. Com o investimento, a Soluti vira acionista da Dínamo, com participação de 10% na companhia. As negociações foram iniciadas em 2017 e a meta da parceria é, inicialmente, expandir a distribuição do Dínamo Pocket, dispositivo portátil que armazena até 200 certificados digitais.

