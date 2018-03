Cetip aumenta em 30% carga horária de treinamentos em 2016

À espera das aprovações regulatórias para a fusão com a BM&FBovespa, a Cetip aumentou em 30% a carga horária de treinamentos de funcionários em 2016 em relação ao ano passado. Ao todo, foram cerca de 20 mil horas de cursos, sendo 60% delas destinadas à liderança. A análise do ato de concentração da combinação dos negócios da depositária com a Bolsa, aliás, completa em meados de janeiro 200 dias no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de um máximo de 240, sem considerar eventual prorrogação.

