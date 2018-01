Cheques devolvidos caem este ano até setembro em relação a 2016

O número de cheques devolvidos este ano está abaixo do verificado em 2016, conforme levantamento da Boa Vista SCPC, que será divulgado nesta quarta-feira, 25. O porcentual de devoluções feitas de janeiro a setembro em relação ao total de cheques movimentados caiu para 1,99% no acumulado deste ano, de 2,28% de janeiro a setembro de 2016. Somente em setembro, essa relação diminuiu para 1,75%, de 2% no mesmo mês do ano passado.

