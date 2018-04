A estatal China Merchants deve assinar o contrato de compra do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), no Paraná, no começo de setembro. As negociações com o fundo americano Advent, que controla o ativo, estão praticamente concluídas. O TCP foi colocado à venda no ano passado. A fatia do Advent, que tem 50% do Terminal, é estimada em cerca de US$ 1 bilhão. Procurados, TCP e Advent não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter