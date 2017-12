Chinesa negocia financiamento de R$ 1,4 bi para porto de São Luís

Foto: Cleyton de Souza/Estadão Conteúdo

A China Communications Construction Company (CCCC) está estruturando, junto a bancos chineses, o financiamento de R$ 1,4 bilhão para o Porto de São Luís, no Maranhão. A expectativa é de que o contrato de crédito com mais de um banco seja assinado até outubro, quando devem ser iniciadas as obras de construção de um dos maiores portos privados da região Nordeste.

Parrudo

O valor total do investimento é de R$ 1,7 bilhão, sendo que o restante será colocado diretamente pela CCCC, que tem 51% do projeto, e pela WPR, braço de infraestrutura da Wtorre. A CCCC é representada no Brasil pelo Banco Modal, com o qual estabeleceu joint venture em 2014, tendo ainda o australiano Macquire como sócio. Procurado, o Modal não comentou. (com Luciana Collett)

Siga a @colunadobroad no Twitter