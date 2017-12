Cidades médias foram as que mais cresceram nos últimos 15 anos

As cidades com população de até 500 mil habitantes, consideradas de médio porte, apresentaram os maiores índices de crescimento de 2000 a 2015. O levantamento foi feito pela Macroplan, que compara vários indicadores – entre eles educação, saúde, segurança e saneamento – nas 100 maiores cidades do Brasil. Os destaques do ranking elaborado pela pesquisa foram Petrolina, em Pernambuco, que subiu 46 posições de 2005 a 2015, Caxias do Sul (foto), no Rio Grande do Sul, avançando 30 posições, e Campina Grande, na Paraíba, que ganhou 24 posições.

