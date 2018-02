CIEE espera criar 600 mil oportunidades de empresa para jovens em 2018

O Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE) projeta criar, somente neste ano, 600 mil oportunidades de emprego para jovens e adolescentes. Para essa estimativa estão sendo considerados os 180 mil estagiários ativos em janeiro e as 240 mil novas contratações que devem ocorrer durante 2018. Além disso, para o programa Aprendiz Legal são 78 mil aprendizes ativos em janeiro e mais 102 mil novas contratações ao longo do exercício. No ano passado, a entidade foi responsável por 29% das contratações dos programas de aprendizagem no País.

Siga a @colunadobroad no Twitter