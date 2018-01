Cielo repagina plataforma e-commerce para defender liderança

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, está se mexendo para manter seu posto de líder, em meio à concorrência de grandes e pequenos players no mercado de adquirência – captura de transações feitas com cartões de crédito e débito. Para isso a empresa apresenta, amanhã, uma nova plataforma no mundo e-commerce, onde já detém 70% de participação nas transações. Recentemente, a GetNet, do Santander Brasil, avançou neste segmento, ao passar a capturar os cartões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Aberta

A nova plataforma da Cielo está baseada no que o mercado chama de API aberta, ou seja, que permite conexão a outros sistemas e dispositivos. Atualmente, o comércio eletrônico responde por 10% do faturamento da adquirente.