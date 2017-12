Cielo usa irmã Stelo para venda de maquininhas

A Cielo está usando sua irmã Stelo para testar a venda de “maquininhas”, a exemplo de caminho recém trilhado pela GetNet, do Santander. Um projeto piloto da nova solução ocorre no interior de São Paulo, em agências de Banco do Brasil e Bradesco, e ajustes são feitos antes de a iniciativa ser ampliada. O movimento representa o avanço do escopo da Stelo, até então uma carteira digital e que vai passar a atuar também no ramo de adquirência, plugada na Cielo. Além disso, vem a reboque do modelo adotado pela PagSeguro, do Uol, que cresceu no Brasil com a comercialização ao invés do aluguel da máquina.

Em casa. A Cielo detém 30% da Stelo, uma empresa de meios de pagamentos e e-commerce que também é controlada por Banco do Brasil e Bradesco. É um dos vários players que integram o guarda-chuva Elo. Procurada, a Cielo não comentou.

