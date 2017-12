A farmacêutica Cimed registrou, de janeiro a agosto, faturamento de R$ 658 milhões, alta de 26,6% em relação ao visto no mesmo intervalo do ano passado. Com a meta de atingir R$ 1 bilhão de faturamento anual em dezembro, a companhia não descarta bater este valor antes do prazo.

Siga a @colunadobroad no Twitter