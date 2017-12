Citi contrata Spencer stuart em busca de presidente no Brasil

Foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo

O Citi Brasil contratou a empresa internacional de seleção de executivos Spencer Stuart para buscar seu novo presidente no País. O executivo escolhido vai substituir Hélio Magalhães, que se aposenta no fim deste ano, e cuidará da operação de atacado. A instituição vendeu a rede de varejo no Brasil para o Itaú Unibanco.

Aqui e acolá

Como é de praxe no banco, a seleção ocorre com executivos do próprio Citi, envolvendo outras filiais. Candidatos no mercado também já estão sendo procurados, inclusive de outras instituições estrangeiras. Na Spencer Stuart, quem comanda o processo é Fernando Carneiro. Procurado, o Citi não comentou. (Com Altamiro Silva Júnior)

