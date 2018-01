Citi promove nova aproximação entre Brasil e estrangeiros

Coluna do Broadcast

O Citi organiza, na semana que vem, mais uma rodada de reuniões entre governo brasileiro e investidores estrangeiros, em Nova York. Desta vez, a missão, que acontece entre os dias 28 e 29 de novembro, estará nas mãos do ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira. O foco é apresentar projetos de infraestrutura prioritários para o governo. Pelo Citi, o anfitrião será Marcelo Marangon, vice-presidente do banco corporativo e de investimento.

Siga a @colunadobroad no Twitter