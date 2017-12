Coluna do Broadcast

A queda dos juros deve impulsionar as vendas do Natal. Ao menos é o que espera a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que revisou a expectativa de crescimento de vendas para o período de 4,8% para 5,2%. Outra boa notícia, segundo a entidade, é que dos cerca de 74,1 mil temporários contratados para o período, 30% deverão ser efetivados.

