Cobertura para multa deve estimular alta de 10% em seguro para executivos

A inclusão da cobertura para multas civis e administrativas nas apólices de seguro D&O, que protege executivos contra demandas judiciais, deve gerar um aumento de cerca de 10% no número de apólices. O cálculo é da corretora BR Insurance. Caso a modalidade voltada às pessoas físicas também esteja no apetite das seguradoras, o crescimento pode ser ainda mais expressivo.

Propaganda. As mudanças estão previstas na nova regulamentação do seguro para executivos, que começa a vigorar no próximo mês. O seguro D&O deslanchou no Brasil após a Lava Jato. Somente neste ano até agosto, a procura pelo produto mais do que dobrou, com crescimento de 122% em relação ao mesmo período de 2017. Como as seguradoras também ficaram mais seletivas após a Lava Jato, o total de prêmios, porém, cresceu apenas 5% na mesma base de comparação.

